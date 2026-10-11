Страна и люди
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Страна и люди

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Часть сервисов «Яндекса» восстановила работу

Часть сервисов «Яндекса» восстановила работу

Сервисы Яндекса постепенно возвращаются к работе после сбоя. Об этом сообщили в соцсетях компании. Отмечается, что восстанавливается доступ к Алисе, Поиску, Яндекс Картам, Такси, Почте и другим сервисам, но некоторые их функции пока остаются недоступны.

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