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Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет

Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет

Владимир Зеленский возвращается в Киев с помощью в размере 50 миллиардов евро (53,5 миллиарда долларов), новыми гарантиями безопасности от США и обещаниями помочь восстановить энергетическую инфраструктуру страны, пострадавшей от более чем двух лет боевых действий.

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