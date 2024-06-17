Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет

Владимир Зеленский возвращается в Киев с помощью в размере 50 миллиардов евро (53,5 миллиарда долларов), новыми гарантиями безопасности от США и обещаниями помочь восстановить энергетическую инфраструктуру страны, пострадавшей от более чем двух лет боевых действий.