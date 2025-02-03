Вильфанд заявил, что 2025 год может стать одним из самых жарких в истории

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, по предварительным прогнозам, 2025-й может войти в пятерку или даже тройку самых жарких годов на планете.
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