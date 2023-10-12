Какой сегодня праздник: 13 октября

Сегодня, 13 октября, отмечается Всемирный день яйца. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября.
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