Какой сегодня праздник: 13 октября

Сегодня, 13 октября, отмечается Всемирный день яйца. Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи… В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября.