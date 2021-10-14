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Россию призвали заняться обеспечением энергобезопасности Европы

Россию призвали заняться обеспечением энергобезопасности Европы

Замгоссекретаря Соединённых Штатов Америки Уэнди Шерман призвала Российской Федерацию делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы.

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