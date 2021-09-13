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Ставка на негатив: как КПРФ погрязла в череде скандалов

Ставка на негатив: как КПРФ погрязла в череде скандалов

Depositphotos В четверг состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований, где сразу три социологические компании ВЦИОМ, ИНСОМАР и ФОМ представили свои исследования нынешних рейтингов партий и прогноз на прохождение их в Госдуму.

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