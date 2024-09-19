Уже не пейджеры: в Ливане массово взрываются автомобили и мопеды Евгения КомароваВ последние дни в столице Ливана, Бейруте, наблюдается волна взрывов, затрагивающая автомобили и мопеды, что вызывает серьезные беспокойства.
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