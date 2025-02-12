Как были потрачены 20 миллионов евро? Ответ властей

20 млн. евро, выделенные Европейским Союзом приднестровскому региону, полностью использованы. По данным „Энергокома”, на эти деньги в период с 1 по 10 февраля было закуплено и поставлено на левый берег около 26,5 млн.
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