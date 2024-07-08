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Новости экономики России

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Краудлендинговая платформа JetLend планирует провести IPO в конце 2024 года

Краудлендинговая платформа JetLend планирует провести первичное размещение акций (IPO) в декабре 2024 года, пишет РБК со ссылкой на заявление сооснователя и генерального директора компании Романа Хорошева в колонке для «РБК Инвестиций».

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