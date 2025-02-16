🗣 Износ теплосетей достиг 70% в некоторых городах и районах Республики Крым «Общий износ теплосетей по Республике Крым достигает 70%.
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🗣 Износ теплосетей достиг 70% в некоторых городах и районах Республики Крым «Общий износ теплосетей по Республике Крым достигает 70%.