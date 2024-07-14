Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    а местное население это и есть абхазы . Бездельники , воры и вымогатели .Мозгов нет от рождения ни у кого .Зато Росси...Россиянка после о...
  • Михаил Васильев
    Оярсабаль сумел отнять преимущество у ИСПАНЦЕВ. Автор, ты что пишешь?Испания стала чет...
  • nyha
    Уёбок ...взялся гадить бумагу..выучи из кого состоит ФАУНА...На пляже в Сарато...

В честь юбилея Московского зоопарка в парке искусств "Музеон" открылась выставка

В честь юбилея Московского зоопарка в парке искусств "Музеон" открылась выставка

В Москве открылась выставка, посвященная 150-летию старейшего Московского зоопарка России. Экспозиция рассказывает об истории зоологического сада с помощью 10 двусторонних стендов, на которых представлены редкие виды животных, в том числе большие панды, манул, дальневосточный леопард, кафрский рогатый ворон, зебра Греви, обыкновенная горилла и белоплечий орел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх