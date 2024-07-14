В честь юбилея Московского зоопарка в парке искусств "Музеон" открылась выставка

В Москве открылась выставка, посвященная 150-летию старейшего Московского зоопарка России. Экспозиция рассказывает об истории зоологического сада с помощью 10 двусторонних стендов, на которых представлены редкие виды животных, в том числе большие панды, манул, дальневосточный леопард, кафрский рогатый ворон, зебра Греви, обыкновенная горилла и белоплечий орел.