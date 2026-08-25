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Губернатор ЯНАО Артюхов признал, что регион не может потушить лесные пожары без дождей

Губернатор ЯНАО Артюхов признал, что регион не может потушить лесные пожары без дождей

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма признал, что регион не может справиться с крупнейшими в России лесными пожарами, несмотря на помощь федерального центра и других регионов.

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