Шкаф — на свалку! Обустраиваем гардеробную на 2х квадратах

Катя Плетнева

Да вы чо??? Серьёзно?? Разместить гардеробную в однушке с узким коридором?? Давайте!!! Мы купили дополнительный шкаф на балкон, куда вешаем верхнюю одежду, так как уже просто не лезет никуда... А сортировать ВСЮ одежду по сезонам сложно, я ношу платья летние и зимой, например, с пиджаком и грубой обувью. Советы так себе, и без этого все мы знаем как сортировать, кому как удобно. А найти место для гардеробной - задача не дя всех выполнимая.