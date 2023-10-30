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Квартира, дом, дача

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  • Nikolay Stepanov
    Автор прав абсолютно. В деревне можно жить только большой семьёй.Единственная вещь...
  • Владимир Минаков
    Так это не начало, если есть и дом, и хозпостройки - требуется продолжение давно поставленного дела. Я свой дом начал...Единственная вещь...
  • Сергей
    поздновато в 47 начинать....  пока все наладишь как надо а уже звоночек- пора домой....Единственная вещь...

Шкаф — на свалку! Обустраиваем гардеробную на 2х квадратах

Шкаф — на свалку! Обустраиваем гардеробную на 2х квадратах

Думаете, что гардеробная — это роскошь из жизни звёзд и находится где-то рядом с шубохранилищем? Нет! Её можно организовать и в маленькой квартире.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Да вы чо??? Серьёзно?? Разместить гардеробную в однушке с узким коридором?? Давайте!!! Мы купили дополнительный шкаф на балкон, куда вешаем верхнюю одежду, так как уже просто не лезет никуда... А сортировать ВСЮ одежду по сезонам сложно, я ношу платья летние и зимой, например, с пиджаком и грубой обувью. Советы так себе, и без этого все мы знаем как сортировать, кому как удобно. А найти место для гардеробной - задача не дя всех выполнимая.
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