Блинкен рассказал, к чему привело отсутствие военной помощи США на Украине

Отсутствие американской военной помощи уже повлияло на ситуацию на поле боя на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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