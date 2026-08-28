В Смоленской области педработник обратился в инспекцию труда

Работник муниципального образовательного учреждения обратился с жалобой в Государственную инспекцию труда В Смоленской области педагогический работник обратился в инспекцию труда с жалобой о незаконном требовании руководства о предоставлении письменных пояснений по вопросу о нарушении им графика работы.
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