Before Star Trek, William Shatner Worked With Leonard Nimoy On A Classic Spy Series

Star Trek icons William Shatner and Leonard Nimoy both appeared in an episode of this 1960s spy drama, which, later, Shatner didn't even remember.
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