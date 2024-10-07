В Италии появился огромный баннер с поздравлением Путина: главное за сутки

МОСКВА, 7 октября, ФедералПресс. Идущее из России судно с удобрениями сочли «мегабомбой» и ограничили вход в порты ЕС, в итальянском Турине появился баннер с поздравлением российского лидера Владимира Путина с днем рождения, а в США обеспокоены снижением умственных способностей кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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