Расчеты модернизированных САУ «Акация» ВВО прямой наводкой уничтожили условного противника в Республике Бурятия

Расчеты модернизированных САУ «Акация» ВВО прямой наводкой уничтожили условного противника в Республике Бурятия

Также артиллеристы отработали задачи по уничтожению командно-наблюдательного пункта и бронетехники условного противника на удалении от 700 до 1 тыс.

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