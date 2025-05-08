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Ветераны СВО из 59 регионов принимают участие в региональных чемпионатах «Абилимпикс»

Ветераны СВО из 59 регионов принимают участие в региональных чемпионатах «Абилимпикс»

Более 200 участников специальной военной операции с инвалидностью из 59 регионов принимают участие в региональных чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2025 году.

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