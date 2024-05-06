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Скажу стихами: Ой, турки, ой, приду…!

Скажу стихами: Ой, турки, ой, приду…!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН За последние два года Турция нарастила импорт из России и увеличила экспорт своей продукции в Россию.

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Комментарии
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Natalija Osminina
США хотят убрать Эрдогана.
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6 час.
S
Sobering
Не только США этого хотят. Эрдогану ничего не остаётся делать, как вести Турцию к Анталийскому Федеральному округу России. Только пока до него не доходит.
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2 час.
Natalija Osminina
Другоо пути у него нет.
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2 час.

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