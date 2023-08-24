Сразу скажу, что версий сейчас - полно. Даже кажущихся абсурдными. От удара ПВО по самолету Пригожина - за 50 километров до резиденции Путина на Валдае - до взрыва в салоне ящика вина, который был занесен в качестве подарка.
Что за две статьи о расколе в ЧВК "Вагнер" вышли за день до катасрофы
Комментарии
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виктор беликов
Танюшка а кто для тебя вумный бочкин что ли который ради красного словца словоблудием занимается чей палец посасывает ещё надо посмотреть трепло ещё тот
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1 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Когда ты на нарах окажешься
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1 час.
Владимир Соловьев
Соболезнуем Президенту: ушли лучшие люди Страны, генерал Трошев, генерал Илюхин, Мэр Собчак, а теперь, вот , Еввгений Викторович Пригожджин. Наверное, они снятся нашему Президенту, ведь он их любил по своему, герои, всё таки! Покойся с Миром, раб Божий Евгений. Ты отдал жизнь за нас и нет больше той любви, чем отдать жизнь "за други своя"!
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2 мин.
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