Что за две статьи о расколе в ЧВК "Вагнер" вышли за день до катасрофы

Танюшка а кто для тебя вумный бочкин что ли который ради красного словца словоблудием занимается чей палец посасывает ещё надо посмотреть трепло ещё тот

Владимир Соловьев

Соболезнуем Президенту: ушли лучшие люди Страны, генерал Трошев, генерал Илюхин, Мэр Собчак, а теперь, вот , Еввгений Викторович Пригожджин. Наверное, они снятся нашему Президенту, ведь он их любил по своему, герои, всё таки! Покойся с Миром, раб Божий Евгений. Ты отдал жизнь за нас и нет больше той любви, чем отдать жизнь "за други своя"!