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В Калуге прошли соревнования по полиатлону

В Калуге прошли соревнования по полиатлону

В спортивной школе "Многоборец" прошли первенство России и чемпионат Российского студенческого спортивного союза в спортивной дисциплине 4-борье с бегом, а также всероссийские соревнования в спортивных дисциплинах 3-борье с бегом и 4-борье с бегом.

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