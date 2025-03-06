В Калуге прошли соревнования по полиатлону

В спортивной школе "Многоборец" прошли первенство России и чемпионат Российского студенческого спортивного союза в спортивной дисциплине 4-борье с бегом, а также всероссийские соревнования в спортивных дисциплинах 3-борье с бегом и 4-борье с бегом.
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