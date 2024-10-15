"НАТО в пределы 1991 года": Военкор предложил свой вариант решения конфликта

АЖ

Александр Жигилий

В идеале Сладков прав! Но это теоретически, что бы изменить саму причину напряженности сегодня в мире и устранению самой сути конфликтов! А практически? А практически это уже нереально! Почему!? Да потому, что более 25 лет Россия молча по факту наблюдала за этим расширением, иногда что то пытались на разных форумах это как бы робко обозначить, но увы, караван Запада как двигался по намеченному ими же маршруту к своей цели, так и продолжал беспрепятственно двигаться! И та речь Президента России на Мюнхенской встрече глав государств(по моему в 2007 году) прозвучала всего лишь диссонансом на общем фоне "правильной политики Запада!" Так что конфликт сам по себе назревал давно, а построенные базы НАТО после границ 1991 года никто никуда реально не разрушит, не приостановит их деятельность-этот маховик ВПК Запада реально запущен и раскручивается во всю силу! Ведь НАТО по заявлениям самих западных военных экспертов активно готовится к войне с Россией , ориентировочно в 2027-30-й годы!!! И только реальная победа в СВО и выход на Западные границы Украины-это то реальный "СТОП" для реально трезвых умов Запада, понимающих последствия такого конфликта между Россией и НАТО(по Уставу , оборонительным якобы блоком)! Там понимают только Силу и Мощь противника! Вот с этими двумя позициями Запад считается и только!!! Но у нас должна быть не просто мощь противовеса, а мощь СССР тогда и считаться будут! А мощь СССР при той же системе, которая активно разваливала сам СССР в угоду "партнерам западным", а не врагам СССР, невозможна без изменения существующей системы кардинально! Так что проблема не в НАТО главная, а в торгашеской системе управления России! Только ее кардинальная замена и очистка от всего торгашесткого управления страной, даст возможности стать тем, кем был СССР для Запада и при том реально, как для самой России, так и для наших противников, которые лишь тогда станут с нами говорить на равных!!!