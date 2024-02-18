Тренер по MMA: таких, как Милохин, западло тренировать

Тренер по MMA Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес популярного тиктокера Дани Милохина, проведшего первый боксерский поединок в жизни с индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.
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