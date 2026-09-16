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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Центровой Лиам Роббинс подписал контракт Exhibit 10 с «Нью-Йорком»

« Нью-Йорк » просмотрит центрового Лиама Роббинса (27 лет, 213 см). Бигмен не был выбран на драфте-2023 и в основном выступает в G-лиге.

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