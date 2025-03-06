Об ограничении кодов расчетов по ЗПИФ "Коммерческая недвижимость" ООО "СФН" (RU000A0ERGA7) с 07.03.2025

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и в связи с частичным погашением инвестиционных паев, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами: № п/п Эмитент (Управляющая компания) Наименование, тип, вид ценной бумаги ISIN Код ценной бумаги 1 ООО «СФН» инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Коммерческая недвижимость» RU000A0ERGA7 RU000A0ERGA7 С 07.