Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Индия «доплясалась»: у России лопнуло терпение, и нефть ушла в Китай – без песен и танцев

Индия «доплясалась»: у России лопнуло терпение, и нефть ушла в Китай – без песен и танцев

Вот и довыпендривалась Индия, которая, подобно реке Эрдоганг, тоже пыталась течь во все стороны сразу (на что имели полное право), но самое главное, что Индия при этом полагала (почему-то), что Россия должна поставлять ей нефть почти уже забесплатно в связи с её многовекторностью (и вот здесь она сильно ошибалась).

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