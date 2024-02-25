Индия «доплясалась»: у России лопнуло терпение, и нефть ушла в Китай – без песен и танцев

Вот и довыпендривалась Индия, которая, подобно реке Эрдоганг, тоже пыталась течь во все стороны сразу (на что имели полное право), но самое главное, что Индия при этом полагала (почему-то), что Россия должна поставлять ей нефть почти уже забесплатно в связи с её многовекторностью (и вот здесь она сильно ошибалась).