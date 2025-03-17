ТАСС: перемирие на Украине невыгодно Еврокомиссии

Противостояние с Россией становится новым европейским проектом Возможное перемирие на Украине сейчас крайне невыгодно для Еврокомиссии, сообщает информационное агентство со ссылкой на источник в дипломатической миссии в Брюсселе одной из европейских стран.
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