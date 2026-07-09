CNN: Лицензия для Украины на Patriot не изменит ситуацию в конфликте

Решение администрации США предоставить Киеву лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot не окажет значимого влияния на ход боевых действий ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе, сообщает CNN Portugal со ссылкой на опрошенных экспертов.