Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как выглядит китайская клавиатура

Как выглядит китайская клавиатура

В настоящее время в китайском языке насчитывается около 50 тысяч иероглифов. Это огромное количество символов нереально уместить на клавиатуре обычного компьютера, ведь придется либо уменьшать клавиши, либо увеличивать саму клавиатуру, что не удобно как ни крути.

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