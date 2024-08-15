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Кузьмичев – о победе «Спартака» над «Крыльями»: «До выхода Зорина и после были две абсолютно разные команды»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал игру полузащитника красно-белых Даниила Зорина в матче против «Крыльев Советов» (3:0) во 2-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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