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Пронедра

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Гросси назвал приведшую к гибели главного инженера ЗАЭС атаку ВСУ недопустимой

Гросси назвал приведшую к гибели главного инженера ЗАЭС атаку ВСУ недопустимой

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выступил с резким осуждением атаки ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции, приведшей к смерти главного инженера объекта Александр Яковлев.

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