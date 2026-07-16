Гросси назвал приведшую к гибели главного инженера ЗАЭС атаку ВСУ недопустимой

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выступил с резким осуждением атаки ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции, приведшей к смерти главного инженера объекта Александр Яковлев.
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