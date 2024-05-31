Европейские рынки выросли в четверг на спекуляции по ставкам ФРС и ЕЦБ

Европейские акции закрылись в четверг ростом, сломав негативную тенденцию этой недели. Инвесторы покупали бумаги, несмотря на давление со стороны растущей доходности облигаций, сигнализирующей о возможном кризисе.
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