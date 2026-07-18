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В ЦАХАЛ заявили об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

В ЦАХАЛ заявили об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщили в пресс-службе армии, ранее израильские военные обнаружили беспилотник «Хезболлы» в районе населённого пункта Тебнит.

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