В ЦАХАЛ заявили об ударе по группе бойцов «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана. Как сообщили в пресс-службе армии, ранее израильские военные обнаружили беспилотник «Хезболлы» в районе населённого пункта Тебнит.
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