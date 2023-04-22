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Джеймс Харден уложил Кэма Джонсона на паркет при помощи кроссовера

Джеймс Харден уложил Кэма Джонсона на паркет при помощи кроссовера

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден эффектно уложил форварда «Бруклина» Кэма Джонсона на паркет при помощи кроссовера с переводом мяча между ног.

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