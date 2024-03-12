Творческую молодёжь Камчатки приглашают принять участие в фестивале "Российская студенческая весна"

Стартовал приём заявок на региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого творчества “Российская студенческая весна” для представителей студенческой и работающей молодёжи в возрасте от 16 до 35 лет.
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