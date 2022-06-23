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Глава ФРС Пауэлл опроверг слова Байдена о вкладе Путина в экономический кризис США

Глава ФРС Пауэлл опроверг слова Байдена о вкладе Путина в экономический кризис США

Телеканал Fox News, ссылаясь на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, заявил, что американский лидер Джо Байден и его администрация занимаются дезинформацией, когда обвиняет Россию в рекордной инфляции, охватившей Штаты.

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