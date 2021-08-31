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В депздраве Тюменской области пояснили, почему не работает детская поликлиника № 8

В депздраве Тюменской области пояснили, почему не работает детская поликлиника № 8

Тюменцы пожаловались, что детское отделение поликлиники № 8, торжественное открытие которой состоялось почти три года назад, закрыто, а все дети, которых около 2-х тысяч человек, направляются в медучреждение, расположенное на улице Дружбы, 157/1.

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