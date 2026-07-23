Баллотирующийся в депутаты Госдумы Армен из «Реальных пацанов» задекларировал BMW и Lexus

«Справедливая Россия» выложила декларации кандидатов, богатейшим оказался Владислав Плотников с доходом в 353 миллиона рублейСправедливороссы опубликовали сведения о доходах своих кандидатов на выборы в 2026 году.
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