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Daily Storm

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Баллотирующийся в депутаты Госдумы Армен из «Реальных пацанов» задекларировал BMW и Lexus

Баллотирующийся в депутаты Госдумы Армен из «Реальных пацанов» задекларировал BMW и Lexus

«Справедливая Россия» выложила декларации кандидатов, богатейшим оказался Владислав Плотников с доходом в 353 миллиона рублейСправедливороссы опубликовали сведения о доходах своих кандидатов на выборы в 2026 году.

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