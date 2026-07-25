Грузинский НПЗ в Кулеви прекратит переработку нефти из России из-за санкций ЕС

Компания Black Sea Petroleum (BSP), которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в грузинском порту Кулеви, в конце августа или в начале сентября полностью прекратит переработку российской нефти из-за санкций Евросоюза.
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