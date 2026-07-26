‼️🇷🇺💥 Су-34 массово ФАБами ровняют с землёй позиции ВСУ ▪️Поражён пункт временной дислокации 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ.
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‼️🇷🇺💥 Су-34 массово ФАБами ровняют с землёй позиции ВСУ ▪️Поражён пункт временной дислокации 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ.
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