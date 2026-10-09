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Инженеры для медицины

Инженеры для медицины

Фото: Академия Ростеха За каждым высокотехнологичным медицинским изделием, будь то аппарат ИВЛ, протез с микропроцессором или кардиостимулятор, стоит особенный инженер.

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