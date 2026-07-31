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Футбол. «Ювентус» — «Ницца». Прямая трансляция: смотреть бесплатно

Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский футбольный матч между итальянским «Ювентусом» и французской «Ниццей».

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