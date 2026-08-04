Прохор Шаляпин заявил, что приобрёл новый дом с огромной территорией

Прохор Шаляпин заявил, что приобрёл дом с огромной территорией. Артист раскрыл минимум подробностей о новой недвижимости, однако отметил, что по хозяйству ему в случае чего поможет бывшая жена — Лариса Копенкина.
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