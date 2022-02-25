Медвежий угол

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Что называется, раздали автоматы кому ни попадя

Что называется, раздали автоматы кому ни попадя

В Киеве во многих районах слышна ночная стрельбаЗеленский обещал уже сегодня ночной штурм Киева. Конечно же он будет если бесконтрольно раздать на руки 20 тыс стволов, только изнутри.

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