"Газ–трубы": сделка века, которой могло не быть

Обрушение российско-германских отношений весной 2022-го стало неожиданностью для многих экспертов и наблюдателей даже в контексте общего шока от эскалации украинского конфликта и полномасштабного кризиса в диалоге России и стран Запада.
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