МК По мнению заместителя главного редактора и начальника политического отдела Вадима Поэгли, России ещё долго предстоит восстанавливать свои утраченные 40 лет назад позиции в мире.
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Пустая и никчемная статья. Сводить глобальную историческую проблему к какому-то диагнозу того или иного человека - это не бред, а графоманская стряпня и писанина. Только М.С. Горбачёв сумел открыть форточку для свежего дуновения в истории противостояния Запад и Востока, Англии с Америкой и СССР (России). Андропов первым понял, что СССР превратился в колосс на глиняных ногах, и первым в своём докладе, посвящённом 60-летию ВОР, назвал эту революцию октябрьским переворотом. И он был убит коммунистическими сусловыми и громыками с черненками и разными гришинами после того, как объявил путь создания "социализма с человеческим лицом".
Статья хорошая ,но вот про 17 год не к месту и про Брестский мир тоже, это была вынужденная мера , иначе бы Россию просто разорвали и поделили. Ленин еще в шалаше сидел, когда Временное начало продавать Россию.....на помню мнение Великого князя Александра Михайловича о большевиках, когда он увидел, кто и как пытается оторвать свой кусок от России : Устами Александра Романова говорила истина, поскольку в кратчайшие сроки большевикам удалось не только восстановить Россию после катастроф Первой мировой и Гражданской войн, но и превратить ее в еще более могущественное государство, чем прежде. Уже в 1930-е годы
Нас давно уже раскручивают... сделать подлость, опять - себе.
Пойдем несколько дальше. Сегодня после встречи Путина с Уиткофом Трамп предложил в своей резиденции Маммолога подписать трехстороннее соглашение об окончании конфликта на Украине в составе: сша, украина, РФ...Очередной павлиний жест! 2 сентября 1945 года американцы заманили всех на свой небоеспособный линкор "Миссури" в Тихом океане, чтобы генерал сша Д.Макартур подписал документ об окончании войны, к которому присоединились...Н. Зеландия, Голландия, Франция и т.д. Американцы подвязались в союзники и объявили о своей победе...с присоединившимися к ним Голландии и Франции, которые принимали участие в войне на стороне Гитлера!
Сейчас заокеанский павлин, добивающийся премии мира, заманивает к себе, чтобы подписать акт об окончании СВО в Европе между РФ и Украиной, а по большому счету со странами НАТО, при этом не прекращая поставлять оружие хохлам! Бред сивого павлина!
Только Красная армия решит вопрос об окончании конфликта путем доведения его до безоговорочной капитуляции врага!
Хорошая статья, очень уместные исторические экскурсы.
Нечего Путину ехать туда. ОПАСНО!! Американцы даже своих президентов убивают...
автор еще тот фрукт , начал про Фому , а закончил про Ерему , да еще с таким сарказмам .... еще - бы вспомнил про битву под Полтавой !