Мигранты — на выход. Тысячи нелегалов выявлены в Москве: большая зачистка началась

Минтруд Таджикистана встревожен неожиданным возвращением своих граждан из России. И это неспроста.В течение рабочей недели с 25 по 29 марта районные суды Москвы вынесли не менее чем 403 решения о выдворении мигрантов из России после теракта в "Крокус сити холле" 22 марта, сообщает газета "Ведомости".