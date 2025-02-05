В НИИ им. Джанелидзе скорая привезла пешехода со сломанными ребрами. К госпитализации привело падение на гололеде.
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В НИИ им. Джанелидзе скорая привезла пешехода со сломанными ребрами. К госпитализации привело падение на гололеде.