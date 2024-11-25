Застройщики рассказали о возможности купить квартиру по низкой ставке

Программа ипотеки с господдержкой для семей с детьми в России считается не просто популярным инструментом улучшить жилищные условия, но и реальным способом купить жилье по минимальной ставке, которая составляет 6% относительно почти 30%, которые действуют на базовые программы.
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